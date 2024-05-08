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8-مايو-2024
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العدد 17660 الأربعاء 8-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1143 / الأربعاء 9-5-2024 / 19 صفحة
الأمين العام للحزب يستقبل أعضاء القيادة المركزية السابقة في نهاية مهامها
الرفيق الأسد يلتقي لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية الجديدة
استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في درعا
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العدد 17660 الأربعاء 8-5-2024
8-مايو-2024
بشار المحمد
العدد 17660 الأربعاء 8-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1143 / الأربعاء 9-5-2024 / 19 صفحة
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