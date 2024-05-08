 العدوان الإسرائيلي على رفح يتواصل لليوم الثاني والقوى الفلسطينية  ترفض الوصاية على معبرها البري

البعث – تقارير

يتواصل العدوان الإسرائيلي على رفح لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من المناشدات والإدانات الدولية التي تطالب بوقف الهجوم البربري الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات فوراً إلى القطاع، حيث أدانت ماليزيا اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لإجبار الاحتلال على وقف أعماله الإجرامية، وقالت الخارجية الماليزية في بيان: “إن الهجوم على رفح يؤكد عزم الاحتلال على مواصلة الإبادة الجماعية، والمجتمع الدولي مدعو إلى محاكمة الاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

كما دعت إندونيسيا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية ومنع حدوث أي كارثة.

بدوره حذر وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن من العواقب الوخيمة لسيطرة الاحتلال على معبر رفح، وقال في تدوينة على منصة إكس: “من غير المقبول على الإطلاق أن تسيطر “إسرائيل” على معبر رفح.. غزة تعاني من المجاعة والمعبر مغلق حالياً أمام المساعدات الإنسانية الحيوية”.

من جانبه أدان الاتحاد الإفريقي بشدة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف “هذا التصعيد الدموي في الحرب”.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد في بيان على منصة X: القلق البالغ حيال الحرب التي تشنها “إسرائيل” في غزة والتي تتسبب في كل لحظة بسقوط عدد هائل من الضحايا وبتدمير ممنهج لظروف الحياة البشرية، داعياً المجتمع الدولي بأكمله إلى تنسيق التحرّك الجماعي بشكل فعّال لوقف هذا التصعيد الدموي.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 55 شهيداً و200 جريح.

وقالت الوزارة في بيان: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 215 على القطاع ارتفع إلى 34844 شهيداً، و78404 جريحاً، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أنه لليوم الثاني على التوالي يتم إغلاق معبر رفح البري بسبب سيطرة الاحتلال عليه، مبينةً أن الاحتلال يمنع الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج القطاع، ويمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للمستشفيات.

ولفتت الوزارة إلى أن تهديد الاحتلال لبعض المستشفيات في رفح بالقصف وإجباره الطواقم الطبية والجرحى والمرضى على إخلائها أدى إلى خروجها من الخدمة، مبينةً أنه لا يوجد مكان لعلاج الجرحى وخاصةً الحالات الحرجة.

وفي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت عدة في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي الجفتلك شمال أريحا، وفروش بيت دجن شرق نابلس، وبلدة نحالين غرب بيت لحم بعدد من الجرافات، وهدمت 6 منازل و4 منشآت تجارية.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 47 منزلاً في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينياً في مناطق بالضفة الغربية.

سياسياً، أكدت القوى الوطنية الفلسطينية رفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال الاحتلال.

وقالت القوى في بيان: “تابعنا ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري، وبصرف النظر عن مدى صحة هذه التقارير، نؤكد أننا لن نقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، ونعتبر ذلك شكلاً من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال”.

وشددت القوى على أن إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنياً عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.