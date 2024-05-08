المزارعون: مرسوم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار بالتبغ يحقق مزايا كثيرة ويزيد المساحات

طرطوس-لؤي تفاحة

نوه مزارعو التبغ في محافظة طرطوس بأهمية المرسوم الرئاسي القاضي بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار بزراعة التبغ وتسويقه وتصنيعه الأمر الذي من شأنه تحقيق الكثير من المزايا والنتائج الإيجابية المرجوة من صدوره ولاسيما انعكاس ذلك على مبيع سعر الكيلو الواحد في ظل ما يتحمله المزارع من تكاليف باهظة نظراً لارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وما يحتاجه المحصول من أسمدة وأجور يد عاملة وغير ذلك الكثير، بالإضافة لذلك يشكل فرصة كبيرة للمزارعين للاهتمام وزيادة المساحات، حيث تشكل زراعة التبغ في بعض مناطق ريف المحافظة، ومنها القدموس والشيخ بدر وبرمانة المشايخ وغيرها، الخيار الزراعي الوحيد كون الحيازات المتوفرة هي بالعموم صغيرة، وأقرب للحواكير، تم استصلاحها بشكل فردي من قبل المواطنين.

وبحسب فؤاد علوش رئيس اتحاد فلاحي المحافظة فإن المرسوم يشجع المزارعين على زيادة مساحات الأراضي بالتبغ كما من شأنه دعم خزينة الدولة وتشغيل عشرات آلاف من العائلات العاطلة عن العمل في جرود القدموس وغيرها بالإضافة لتحسين سعر مبيعه في أجواء بعيدة عن المخاطر التي كانت متبعة سابقاً وكان لها آثار سلبية بالعموم وتحكم مخمني “الريجة” بأرزاق المزارعين والعبث بتعبهم وعرقهم وكذلك فتح باب المنافسة أمام الأصناف المطلوبة والمرغوب بها محلياً، علماً أن مجموع المساحات المزروعة بالتبغ في هذا الموسم تزيد عن 3000 هكتار بحسب الرخص الممنوحة من دائرة زراعة التبغ التي تتبع للمؤسسة.