المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع لجنود العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة رداً على اعتداءاته المتواصلة على القرى والبلدات في الجنوب.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، استهدف مقاتلونا مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وحققت فيها إصابة مباشرة”.

وفي بيانات أخرى قالت المقاومة: إنها استهدفت جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنات شلومى والمنارة وحانيتا وأفيفيم شمال فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.

إلى ذلك، شن طيران العدو الإسرائيلي غارة على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، كما نفذ الطيران المعادي غارات على جبل الريحان وكفر كلا وأطراف جبل بلاط في جنوب لبنان.

كذلك ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي أغار قبل منتصف الليلة الماضية على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى وقوع أضرار في عدد من المنازل.

في وقت تعرضت أطراف بلدتي رميش ورامية فجر اليوم لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدو المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

وكان العدو أطلق طيلة الليلة الماضية وحتى الصباح القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا، فيما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.