8-مايو-2024
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الصفحة الاخيرةصحيفة البعث

انطلاق فعاليات المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب في طهران بمشاركة سورية

محمد عباس

افتتحت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء فعاليات المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب بمشاركة سورية ودور نشر من دول عدة.

وتجري فعاليات هذه الدورة تحت شعار “لنقرأ ونبني” وتستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 2619 داراً للنشر وما يقارب 70 مؤسسة حكومية إيرانية.

وقال ياسر أحمد وند رئيس الدورة الحالية للمعرض في تصريحات له: إن ناشرين في القطاع الافتراضي يشاركون في المعرض، وهي نقطة تحول في تعزيز المعرفة والتقدم في مجال الكتاب والقراءة، لافتاً إلى أنه تم إعداد برامج خاصة بغزة وفلسطين، كما تم إعداد برامج متنوعة وأعمال رمزية تنوه بصمود أهالي غزة.

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