خطة شاملة لحماية القمح في حماة

حماة -حسان المحمد

طالب رئيس اتحاد فلاحين حماة حافظ سالم استثناء الآليات الثقيلة لسيارات الأطفاء والزراعة من نظام الGBS ووضع مخصصات المازوت كافية لهذه الغاية نظراً لكثافة وزيادة ساعات عمل هذه الآليات في فترة الموسم.

هذا المطلب جاء خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس محافظة حماة الذي ضمّ نائب المحافظ المهندس علي عبد السلام وقائد شرطة المحافظة اللواء حسين جمعة ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم معلا وعضو المكتب التنفيذي المختص الدكتور عبدالحميد العموري ومدراء المناطق والنواحي وفوج الإطفاء والدفاع المدني ومدراء الزراعة والمديريات المعنية، حيث كان محور الاجتماع هو الاستعدادات لحماية المواسم الزراعية لعام 2024 من أخطار الحرائق، وذلك بما يضمن التدخل الفوري والعاجل عند أي طارئ وإخماد الحرائق ومنع انتشارها وخاصة في حقول القمح والشعير وكذلك الغابات.

ودعا عبد السلام جميع الجهات إلى التكاتف والعمل بروح الفريق وتقاسم المهام وتحمل المسؤولية لحماية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية ووضع خطة للحد من انتشار الحرائق، حيث طلب تأمين كافة المستلزمات اللازمة لحماية المحاصيل والحراج والغابات التي تقع على خط النار، مع تقسيم المحافظة إلى مناطق، وكل منطقة يجب أن يكون فيها غرفة عمليات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية لمكافحة الحرائق، بما يحقق سرعة التدخل والاستجابة لإخماد أي حريق قد يندلع، إضافة إلى التزام المخافر الحراجية بالمناوبات وكذلك الوحدات الادارية والتعاون مع المجتمع المحلي على مدار الساعة ورصد أي طارئ، ونوه نائب رئيس المكتب التنفيذي أن تكون جميع مناهل المياه جاهزة وبحالة فنية جيدة وموزعة على كامل مناطق المحافظة.

وأكد قائد الشرطة أن قوى الأمن الداخلي في حالة تأهب واستنفار على مدار الساعة ومساندة القيادة الإدارية بالمحافظة في مهامها بحماية المناطق الحراجية، مشدداً على جهوزية سيارات الإطفاء و الصهاريج والمناهل والتعامل مع الحريق بسرعة ومنع امتداده لمساحات أكبر.

ووجه قائد الشرطة مدراء المناطق والنواحي تسيير دوريات على مدار الساعة طيلة فترة موسم الحرائق، والتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع الأهلي.

وبين رائد سلوم عضو المكتب التنفيذي القطاع المحروقات بأن نظام الGBS معمول فيه حسب قرار مجلس الوزراء وهذا الاستثناء يحتاج الى مذكرة لرئاسة الحكومة، وذكر العميد ثائر الحسن قائد فوج إطفاء حماة أكد على جهوزية الفوج رغم قلة الكوادر التي تسربت مؤخرا وخصوصا من فئة السائقين، مؤكدا على ضرورة الآخذ بعين الاعتبار من جهة تأمين مخصصات كافية من المازوت في فترة المواسم موضحاً بأن سيارات الإطفاء موزعة في كافة مناطق ومدن المحافظة.

بدوره حث عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة عبدالحميد العموري بضرورة تأهب الوحدات الإدارية بالتعاون مع المجتمع المحلي والعمل على على تنظيف جانب الطرقات العامة والفرعية وتعزيلها من الأعشاب والنباتات القابلة الاشتعال فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وفرعية في المناطق لتتبع حالة الحصاد وما يتبع ذلك من عمليات الاستجابة السريعة في حال حدوث أي حريق.