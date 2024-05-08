دجاجة مُدللة تعيش حياة يحلم بها الكثيرون

تعيش الدجاجة الأسترالية “ويندي” حياة لا تصدق تفوق في رفاهيتها معظم البشر بعدما كانت تعاني من ساق مكسورة وذيل مدمر قبل عامين فقط.

في عام 2022، انتقلت “ويندي” للإقامة مع أخصائية العناية بالحيوانات، لورين ويليامز وزوجها الممرض ومنذ ذلك الحين بدأت الدجاجة تعيش حياة الرفاهية داخل المنزل.

لورين وزوجها يصطحبان “ويندي” في كل رحلاتهما فتارة يحملانها في سلة خاصة للقطط، وأحياناً أخرى في عربة خاصة للأطفال بينما تعيش الدجاجة داخل المنزل بعيدًا عن قن الدجاج التقليدي.

كما أصبحت “ويندي” نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنشاء حساب باسمها على “فيس بوك” حيث يتابعها الآلاف، وتنشر لورين خلالها مقاطع فيديو وصوراً من حياة الدجاجة اليومية مما جعلها محط أنظار الكثيرين الذين يتمنون أن يحظوا برفاهية مماثلة لحياة “ويندي”.