رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من أبو ظبي: سورية ستكون المكان الأمثل للاستثمار بكل مجالاته

البعث – وكالات

يشهد اليوم الثاني من قمة الاستثمار AIM في العاصمة الامارتية أبو ظبي العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية.

وعلى هامش جلسات اليوم الثاني عقد وفد قطاع الأعمال السوري برئاسة غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية اجتماع نوعي مع نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الروسية الدكتور ديمتري كوروتشكين ورئيس غرفة صناعة وتجارة موسكو فلاديمير بلاتونوف، استعرض المجتمعون خلال اللقاء أهم الطروحات التي قدمها الجانب الروسي ضمن جلسات القمة وخاصة مايتعلق بالمدن الآمنة في موسكو وخاصة في مجال الطاقات المتجددة والميزات التي تتمتع بها بيئة تنفيذ المشاريع.

كما تناول اللقاء سبل التعاون في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في سورية وخاصة ما يتعلق بالصناعات الثقيلة والاستفادة من التجارب الروسية في هذا المجال وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية التي تشكل عصب العلاقة بين البلدين.

وأشار المصري إلى الاهتمام الكبير من الجانب السوري في الاستفادة من الحلول المبتكرة وتبادل المعرفة مع كبار الشركات الروسية واستخدامها لدعم التنمية الاقتصادية وخاصة في ظل ما يواجهه البلدين سورية وروسيا من عقوبات لتجاوزها مالياً واقتصادياً وصناعياً وإيجاد الحلول المبتكرة لذلك في سبيل البقاء ضمن المنافسة العالمية.

كما التقى وفد قطاع الأعمال ممثلاً باتحاد غرف الصناعة السورية ومجلس الأعمال السوري الإماراتي برئاسة غزوان المصري نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية الدكتور محمود سليمان، حيث دعى سليمان خلال اللقاء وفد قطاع الأعمال السوري لزيارة مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع الصناعية المصرية الرائدة، كما دعى المصري اتحاد الصناعات المصرية لزيارة سورية للتعاون في إقامة المشاريع الصناعية المشتركة على الخارطة السورية، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين.

وأكد المصري خلال اللقاء أن سورية ستكون المكان الأمثل للاستثمار بكل مجالاته الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والطاقة البديلة ودعى الجانب المصري لجلب الخبرات الصناعية وما تتمتع به مصر من طاقات بشرية خبيرة وعلمية ليكون لها الدور الفعال في الاستثمار بسورية وإعادة الإعمار.