صندوق النقد الدولي يؤكد تراجع الاعتماد على الدولار في العالم

واشنطن-سانا

أعلنت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام لصندوق النقد الدولي أن دولاً عدة حول العالم تعمل حالياً على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي بسبب الهزات الناجمة عن جائحةكوفيد19 والصراع في أوكرانيا، وكذلك انطلاقاً من مصالح الأمن القومي.

وقالت غوبيناث في كلمة لها في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نقلتها وكالة تاس الروسية: “بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي في المعاملات والاحتياطيات الدولية، وبعد عدة سنوات من الاضطرابات بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد19 والصراع في أوكرانيا تقوم الدول بمراجعة شراكاتها التجارية على أساس الاعتبارات الاقتصادية والأمن القومي”.

وأضافت غوبيناث: إنه “وفقاً لمعطيات نظام الدفع سويفت، بات الدولار يمثل حوالي 80 بالمئة من تمويل التجارة، كما يشكل نحو 60 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي في ظل التنويع التدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي من الدولار إلى العملات الاحتياطية غير التقليدية”، مشيرة إلى أنه “في الكتلة الصينية انخفضت حصة الدولار الأمريكي في مدفوعات تمويل التجارة منذ بداية عام 2022 الماضي، فيما تزايدت حصة العملة الوطنية الصينية أكثر من الضعف”.

وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حذر في وقت سابق من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.