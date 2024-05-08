غواصة فاخرة برؤية بانورامية تُنافس مسارح “آي ماكس”

أعادت غواصات “تريتون” تعريف السفر الفاخر من خلال تسليم أول غواصة (660/9 آفا) إلى الرحلات البحرية الفاخرة والجولات ذات المناظر الطبيعية الخلّابة.

هذه الغواصة ليست عادية. فشكل الفقاعة يقدّم رؤية بانورامية تُنافس أي مسرح من مسارح “آي ماكس”. والجزء الداخلي منها يشبه الحرباء، إذ يتحوَّل من حانة كوكتيل إلى كازينو بحسب رغبة ركابها.

كذلك تتميّز بقدرة عمق قصوى تبلغ 656 قدماً، مما يوفر إمكانية الوصول إلى المناظر الطبيعية الخلّابة في قعر المحيط. يقودها قائد واحد ويمكنها استيعاب 8 بالغين بشكل مريح، أو 6 بالغين و4 أطفال، مما يجعلها تجربة شاملة للأُسر والمجموعات.

وتتحرّك برشاقة في الماء، ولديها قدرة تحمُّل من 12 ساعة، مما يضمن وقتاً كافياً للاستكشاف. وعلى مستوى الأبعاد، يبلغ طولها 9.02 قدم، وعرضها 14.8 قدم، وارتفاعها 7.55 قدم.

وتزن 24.250 رطل، كما يبلغ حجم هيكل الضغط الداخلي 6300 لتر، مما يسمح بتصميم فاخر وجيّد التهوية. نظامها التقني راقٍ، فتتميّز بإمداد مزدوج بقدرة 24 فولت مع نظام داعم للطوارئ، وتبلغ سعة البطارية الرئيسية 57 كيلووات في الساعة، فتُشغِّل 4 محرّكات دفع رئيسية و4 محرّكات دفع للمناورة، تبلغ قدرة كل منها 5.5 كيلووات.