8-مايو-2024
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مجلس الشعب يعّدل بعض مواد نظامه الداخلي المتعلقة بالحصانة البرلمانية

علي اليوسف

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وبعد تلاوة تقرير مكتب المجلس المتضمن تعديل بعض مواد النظام الداخلي لمجلس الشعب والمتعلقة بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو المجلس طيلة مدة ولاية المجلس، وعقب نقاش مستفيض حول التعديلات المقترحة وافق أعضاء المجلس على التعديلات كما وردت في تقرير مكتبه.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي الى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.

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