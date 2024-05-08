مغني راب أمريكي يصدر أغنية لدعم غزة وينتقد بايدن

قرر مغني الراب الأمريكي الشهير ماكليمور إصدار ألبوم موسيقي يقدم فيه أغنية لدعم القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة، الذين يعيشون معاناة قاسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع تشرين الأول الماضي وحتى الآن.

وتضمنت كلمات الأغنية تشجيع الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة المناهضة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة إياهم باستمرار مسيراتهم السلمية، منتقدة السلطات الأمريكية التي تمنعهم من التعبير عن حقوقهم وآرائهم.

وتصدرت أغنية ماكليمور قائمة الأغاني وكانت بعنوان “Hind’s Hall” أو “قاعة هند” والتي تقدم دعماً قوياً لفلسطين وكذلك للشباب الذين يحتجون في الجامعات الأمريكية ضد النشاط الإسرائيلي في غزة.

وسُميت الأغنية “قاعة هند” على اسم مبنى جامعة كولومبيا والتي أعيدت تسميتها من قاعة هاميلتون إليه من قبل الطلاب المحتجين للإشارة إلى هند رجب وهي الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أعوام واستشهدت على يد الاحتلال في قطاع غزة.

واتهم ماكليمور الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب دعمه المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: “أياديكم ملطخة بالدماء، ولن أصوت لك في الانتخابات الرئاسية لهذا العام”.