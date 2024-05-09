أولى جولات بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت على خط الانطلاق

المحرر الرياضي

سيكون عشاق رياضات السرعة والإثارة غداً الجمعة مع أولى جولات بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت التي ينظمها نادي السيارات السوري برعاية وزارة السياحة، وتتضمّن الجولة الأولى التي تُقام على حلبة نادي السيارات السوري في صيدنايا السباق الأول للسرعة والسباق الأول للدريفت.

نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للنادي الدكتور سامر خضر أكد أن روزنامة النشاط تضمنت خمسة سباقات ضمن بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت، إضافة إلى سباقين استعراضيين يقامان لأول مرة في قلب العاصمة دمشق ضمن فعالية (Damascus Auto Show) التي تنظمها مجموعة (SAGA) الشريك الجديد لنادي السيارات السوري، مبيناً أن مكتب الأنشطة الرياضية في النادي يصدر التعليمات الخاصة بكل سباق قبل أسبوع من إقامته.

وحول سبب زيادة عدد سباقات البطولة، كشف خضر أن الزيادة من ثلاثة سباقات إلى خمسة هدفها توسيع نشاط رياضة السيارات، والذي يساعد بالضرورة على رفع سوية المنافسة ومستوى الأداء والخبرات لدى المشاركين، إضافة إلى أنه يمنح المتسابقين فرصة للتعويض، في حال التخلف عن المشاركة في أحد السباقات أو الخروج الاضطراري الذي قد يحدث نتيجة أعطال مفاجئة في السيارات وغيرها.

من جهته عضو مجلس الإدارة ومدير الأنشطة في نادي السيارات السيد حسن الحامض لفت إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة أنهت كافة التحضيرات اللازمة لإطلاق البطولة من الناحية الإدارية والتنظيمية واللوجستية والفنية، وقامت قبل أيام بتنظيم يوم تدريبي لكوادر النادي والمتطوعين في حلبة النادي هو أشبه بـ(بروفة نهائية) للجولة الأولى شاركت فيها إدارة الدفاع المدني التي قامت بتكليف نخبة من عناصرها باختصاصات الإسعاف الأولي والإطفاء لتدريب فرق السلامة ومتطوعي النادي والإجابة على كافة استفساراتهم المتعلقة بالتعامل مع أمور سلامة المتسابقين والمنظمين والجمهور.

وأضاف الحامض: حلبة النادي باتت جاهزة تماماً لاستضافة الجولة الأولى من كافة النواحي، وتمّ توزيع المهام والمسؤوليات على الكوادر والمتطوعين كلّ حسب اختصاصه، وتمّ تعميم التعليمات الخاصة بسباقي السرعة والدريفت لهذه الجولة، اللجنة المنظمة اعتمدت المسار الخاص بالسباقين وستجري الفحص الفني للسيارات المشاركة في هذه الجولة قبل يوم من إقامتهما، ليتمّ بعدها اعتماد قائمة انطلاق المتسابقين.

الجدير ذكره أن اللجنة المنظمة لبطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت حدّدت مواعيد السباقات بحيث يقام السباق الأول غداً، والسباق الثاني في 7 حزيران، والسباق الثالث في 28 حزيران، والسباق الرابع في 6 آب، والسباق الخامس في 20 أيلول، فيما يقام السباق الاستعراضي الأول (Damascus Auto Show) بالفترة من 29 آب ولغاية 31 منه، والسباق الثاني بالفترة من 26 أيلول ولغاية 28 من الشهر نفسه.