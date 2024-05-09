ثورة الطلاب مستمرة… الشرطة الأمريكية تستخدم رذاذ الفلفل ضد المعتصمين
عواصم – تقارير
أخلت الشرطة الأمريكية بالقوة مخيماً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية، واعتقلت عشرات الطلاب الذين يتظاهرون منذ أيام احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتحم المئات من عناصر الشرطة ساحة الجامعة وقاموا باعتقال عشرات الطلاب، واستخدموا رذاذ الفلفل ضدهم وفككوا خيام الاعتصام، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أعضاء جمهوريين في الكونغرس ضغطوا على السلطات المحلية لتفكيك المخيم، واستدعوا رئيسة بلدية واشنطن وقائدة شرطة المدينة للإدلاء بشهادتيهما في مجلس النواب أمس حول سبب انتظارهما أكثر من أسبوع لإخلاء المخيم.
وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة ترينيتي كوليدج الإيرلندية العريقة أنها ستتخلى عن استثماراتها في شركات كيان الاحتلال الإسرائيلي المدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، وذلك عقب احتجاجات واسعة شهدتها الجامعة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع العلاقات مع هذا الكيان، حيث أنهى طلاب الجامعة أمس احتجاجهم الذي استمر نحو خمسة أيام بعد أن استجابت الجامعة لمطالبهم.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الإرهاب والإبادة في قطاع غزة ويحاول الآن خلق كارثة إنسانية أخرى في المنطقة من خلال إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، محذراً في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة من استمرار هذا النهج الخطير للكيان الصهيوني، ومطالباً بزيادة الضغوط وخاصة من الأمم المتحدة على هذا الكيان، والقيام بدور أكبر وعقد اجتماع بحضور الأمين العام والدول المؤثرة في هذه القضية بهدف مساعدة فلسطين.
من جانبه ثمّن غوتيريش الإجراءات والمواقف الإيرانية الرامية لإرساء السلام والأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أكدت موقفها الثابت بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة بأسرع وقت.
بالتوازي، ذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية آر تي اي أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها ايرلندا واسبانيا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين في الـ 21 من أيار الجاري، موضحةً أن “الاتصالات تكثفت بين إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين”، ومضيفة: نقلاً عن متحدث باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الايرلندي مايكل مارتن قوله: إن “هذه المحادثات مستمرة بالفعل”.
يذكر أن دولة فلسطين معترف بها حالياً من قبل 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.