ثورة الطلاب مستمرة… الشرطة  الأمريكية تستخدم رذاذ الفلفل ضد المعتصمين

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الإرهاب والإبادة في قطاع غزة ويحاول الآن خلق كارثة إنسانية أخرى في المنطقة من خلال إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، محذراً في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة من استمرار هذا النهج الخطير للكيان الصهيوني، ومطالباً بزيادة الضغوط وخاصة من الأمم المتحدة على هذا الكيان، والقيام بدور أكبر وعقد اجتماع بحضور الأمين العام والدول المؤثرة في هذه القضية بهدف مساعدة فلسطين.

من جانبه ثمّن غوتيريش الإجراءات والمواقف الإيرانية الرامية لإرساء السلام والأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أكدت موقفها الثابت بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة بأسرع وقت.