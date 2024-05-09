الصين: الحظر الأمريكي على صادرات رقائق هواوي “قسر اقتصادي”

بكين-سانا

اعتبرت الصين أن قيام الولايات المتحدة بإلغاء تراخيص التصدير التي تسمح للشركات بتوريد الرقائق لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “هواوي” يعد قسراً اقتصادياً.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن “القيود الأمريكية المفروضة على تصدير منتجات الرقائق الاستهلاكية المدنية البحتة إلى الصين وتنفيذ قطع الإمدادات لشركة صينية محدّدة تمثل حالة واضحة من القسر الاقتصادي”، معتبراً أن هذا النهج يتنافى مع قوانين منظمة التجارة العالمية ويضرّ بشكل بالغ بمصالح الشركات الأمريكية.

وأضاف: إن “الولايات المتحدة تعمم مفهوم الأمن الوطني وتسيس القضايا الاقتصادية وتسيء استخدام تدابير مراقبة الصادرات وتتخذ مرارا عقوبات غير معقولة وإجراءات قمع ضد شركة صينية محددة”، مشدّداً على أن الصين ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل صارم.