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9-مايو-2024
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العاصفة لم تستثن محاصيل حمص والتفاح ضحية البرد
العدد 17661 الخميس 9-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1144 / الجمعة 10-5-2024/ 3 صفحات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية”
القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وتوزيع المكاتب على الأعضاء
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العدد 17661 الخميس 9-5-2024
9-مايو-2024
بشار المحمد
العدد 17661 الخميس 9-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1144 / الجمعة 10-5-2024/ 3 صفحات
العاصفة لم تستثن محاصيل حمص والتفاح ضحية البرد
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