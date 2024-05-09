المقاومة العراقية تنفّذ 3 عمليات ضدّ أهداف للاحتلال الإسرائيلي

بغداد – وكالات

أعلنت المقاومة العراقية، اليوم تنفيذها 3 عمليات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت في بيانها، استهداف قاعدة “نيفاتيم” الإسرائيلية في بئر السبع بالطيران المسيّر، بالإضافة إلى استهداف هدفٍ حيوي في أم الرشراش (إيلات) بواسطة طائرتين مسيرتين، فجر اليوم.

كذلك، استهدفت صباحاً، ميناء عسقلان النفطي، بواسطة صاروخ الأرقب “كروز مطور”، مؤكدةً استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وشدّدت المقاومة على أنّ العمليات، جاءت نصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأمس، وجّهت المقاومة ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي للاحتلال الإسرائيلي، في أم الرشراش (إيلات)، جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.