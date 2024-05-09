انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة العلوم العصبية

دمشق- بسام عمار

عشرات المحاضرات الطبية تتناول آخر المستجدات في الأمراض العصبية الخاصة بالصرع والتصلب اللويحي المتعدد سيتم عرضها خلال خلال المؤتمر السنوي السادس والعشرين للرابطة السورية للعلوم العصبية والذي انطلق اليوم في فندق جولدن مزة.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور سامر علوش أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتطوير أفكار ورؤى جديدة تغني العمل وتحسن الأداء وترفع مستوى التطلعات للمضي قدماً في مرحلة إعادة البناء ورفع مستوى صحة المجتمع وتحسين مؤشرات الصحة العامة، وذلك من خلال توفير وتطوير جميع الخبرات والطاقات الوطنية بالتنسيق مع كافة الشركاء.

وأشار إلى أن تلازم العلم والممارسة والبحث العلمي أساس الناجح للارتقاء بالمهنة وتوسيع افاقها، مضيفاً: رغم كل الصعوبات التي تواجه إقامة المؤتمرات العلمية تصرّ النقابة على إقامتها لأهميتها الطبية وتطوير معارف وخبرات الزملاء وتزويدهم بكل جديد في مجال اختصاصاتهم.

ولفت إلى أهمية المؤتمر كونه يتناول موضوعات مهمة في مجال العلوم الطبية العصبية وتقدم من قبل زملاء أعزاء لهم مكانتهم العلمية على مختلف المستويات، مشدداً على أن الجانب الاجتماعي مهم في أي مؤتمر كونه يمد جسور التواصل بين الزملاء.

وذكر الدكتور علوش أن الوفاء للمرضى والمهنة يفرضان الاستمرار في التعلم مدى الحياة لنبقى قادرين على تقديم الممارسة الطبية المثلى المعتمدة على البرهان، وهو أحد أهم غايات المؤتمرات العلمية، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك قاعة بالنقابة مخصصة للمؤتمرات العلمية، إضافة إلى المجلة الطبية ومشيداً بالمعرض المرافق للمؤتمر والأدوية التخصصية المعروضة فيه.

بدوره، رئيس الرابطة الدكتور أنس جوهر، بين في كلمة له أهمية المؤتمر لجهة كونه يشكل فرصة لمواكبة وعرض آخر المستجدات في مجال الأمراض العصبية، وخاصةً الصرع و الحوادث الوعائية الدماغية والمفهوم الحديث لعلاج أمراض التصلب اللويحي المتعدد، موضحاً أنه حلقة مهمة في سلسلة التعليم الطبي المستمر لأطباء العصبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على تدبير المرضى والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم.

حضر المؤتمر أمين سر النقابة الدكتور نضال بيازيد وحشد من الأطباء.