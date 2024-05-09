تجهيز مركز العنابية لاستلام أقماح المزارعين

طرطوس – دارين حسن

حدد فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بطرطوس مركز وحيد لاستلام القمح من المزارعين لهذا الموسم وهو مركز العنابية، حيث تم تجهيزه بشكل كامل إيذانا باستلام المحصول.

مدير فرع المؤسسة المهندس تمام إبراهيم، بين قيام الفرع بتجهيز مركز العنابية المخصص لاستلام كمية الأقماح من المزارعين، إذ تمت عملية إزالة الأعشاب حول المستودعات، إضافة إلى تكنيسها وتعقيمها، كما تم تعقيم أكياس الخيش وتجهيزها للتسليم، مشيراً إلى أنه تم وصل خط كهرباء ساخن غير خاضع للتقنين وذلك بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء طرطوس، كما تم معايرة القبان الخاص بالمركز وزيادة عدد المحللين المخبريين للإسراع في إنجاز الأعمال، موضحاً أن الأجهزة المخبرية جاهزة والغرفة السرية وكذلك السيور الناقلة.

وفيما يخص قوائم الشراء لصرف المستحقات المالية للمزارعين والتسهيلات المقدمة لهم، أوضح إبراهيم أن صرف المستحقات يتم عن طريق المصارف الزراعية الموجودة في المناطق وذلك تسهيلاً للمزارعين، لافتاً إلى التعاون مع الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية بالمناطق البعيدة في المحافظة، إذ أن السيارات الناقلة للطحين عند عودتها من المناطق هي التي ستنقل قمح المزارعين كون حيازاتهم الزراعية صغيرة وكميات الأقماح الناتجة قليلة، كما سيتم تسليم أكياس الخيش للمزارعين بسعر يحدد لاحقاً وإن أعادها المزارع تعاد له قيمتها.

ولفت مدير فرع المؤسسة أنه ونظراً لصغر حيازات المحافظة لا توجد صعوبات ومعوقات لتاريخه، والأمور تسير بشكل جيد ومنظم بما يخدم المزارعين والعملية الإنتاجية بالمحافظة.