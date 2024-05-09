حصيلة مميزة للفنون القتالية في بطولة آسيا

دمشق- سامر الخيّر

بعد الميدالية الفضية التي أحرزتها مروة الشلبي برياضة الجوجتسو، اختتم منتخبنا الوطني مشاركته ببرونزية حققتها شام الماوردي في وزن 52 كغ لفئة تحت 16 عاماً في بطولة آسيا المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي شهدت مشاركة 1500 لاعب ولاعبة مثّلوا 33 دولة آسيوية، ويكتسب هذا الإنجاز أهميته من كون هذه المشاركة هي الأولى للعبة بعد انضمامها إلى اتحاد الفنون القتالية، هذا من جهة، وكون الدولة المضيفة والمشاركين من المصنّفين عالمياً خلال السنوات الماضية والفارق كبير جداً في التجهيز والتحضير.

رئيسُ اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري أوضح أن البطولة شهدت منافسات قوية وسط أجواء حماسية، وما حققته لاعبات المنتخب إنجاز مهمّ للرياضة السورية في ظل مشاركة واسعة من العديد من الدول المتقدمة في هذه اللعبة على الصعيد الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت بعد تحضيرات وجهود كبيرة قام بها الكادر الفني والإداري مع اللاعبين واللاعبات من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في دمشق قبل البطولة بحوالي الشهر.

أما رئيس اللجنة الفنية للعبة ومدرّب المنتخب حازم رمضان فقد أكد أن البطولة عرفت مستوى عالياً تنظيمياً وفنياً، كما تخلل البطولة دورة تحكيم للاطلاع على أهم التعديلات في قانون اللعبة في الاتحاد الدولي.