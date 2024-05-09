طاولتنا تواصل التحضير لتصفيات أولمبياد باريس

دمشق- عماد درويش

يواصل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة تدريباته للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية- باريس 2024، والتي ستحتضنها مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 17 إلى 19 من شهر أيار الحالي، وسيمثل منتخبنا الوطني في التصفية كلّ من اللاعبين واللاعبات: عبيدة ظاظا وغيث غريب وهند ظاظا وآية علي.

أمينُ السر العام لاتحاد كرة الطاولة نذير عربينية أكد لـ”البعث” أن تدريبات المنتخب بدأت منذ وقت مبكر، وذلك للوصول إلى الجاهزية المطلوبة استعداداً لخوض التصفية الأولمبية والتي ستشهد تنافساً قوياً، وضمن الخطة التحضيرية عمد اتحاد اللعبة لإشراك لاعبي ولاعبات المنتخب في عدة بطولات دولية، حيث شاركت هند ظاظا في العديد من البطولات، أهمها بطولة قطر الدولية، حيث أحرزت المركز الأول بفئة تحت 15 عاماً والمركز الثاني تحت 17 عاماً والمركز الثاني في الزوجي المختلط تحت 19 عاماً.

وبيّن عربينية أن هند ظاظا تقيم حالياً معسكراً مغلقاً في إيران يستمر حتى موعد انطلاق التصفيات، وسينضمّ لها شقيقها عبيدة الذي يستعد ويتدرّب في العراق، وسيشارك أيضاً في التصفيات ووفق تعليمات تصفيات غرب آسيا، حيث تُشارك كل دولة باثنين من اللاعبين، وبعدد مماثل من اللاعبات كحدّ أقصى، وسيكون التأهل للاعب ولاعبة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية، مضيفاً: سنشارك باللاعبة آية علي وغيث غريب اللذين يستعدان بشكل يومي ضمن معسكر مغلق في دمشق، والهدف من مشاركتهما مساعدة هند وعبيدة من أجل رفع نسب حظوظها في التأهل، والضغط على بقية المشاركين، خاصة وأن المستويات متقاربة في التصفية وجميع المنتخبات المشاركة استعدت جيداً، ونحن نتطلع إلى المنافسة بقوة والسعي بكل تأكيد لانتزاع البطاقة التأهيلية إلى أولمبياد باريس المقبلة، وخاصة هند ظاظا، حيث ستكون المواجهة الأقوى لها مع بطلة البحرين مريم العالي، أما عبيدة فالمنافسة ستكون شديدة مع لاعب سعودي وآخر قطري.

يُذكر أن تصفيات غرب آسيا لأولمبياد طوكيو الماضية 2021 كانت قد أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، وتأهل إليها اللاعب السعودي علي الخضراوي بعد فوزه في النهائي على اللاعب اللبناني داوود شهاب بنتيجة (4-1) فيما خطفت لاعبتنا هند ظاظا بطاقة فردي السيدات بعد الفوز في النهائي على اللاعبة اللبنانية ماريانا سهاكيان بنتيجة (4-3).