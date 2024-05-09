فرع حبوب حلب يستعد لاستلام الأقماح

حلب – رفعت الشبلي

بين مدير المؤسسة السورية للحبوب بحلب المهندس علي عبد الكريم جاويش أن المؤسسة استكملت الاستعداد لاستلام الأقماح من الفلاحين لهذا الموسم بسبعة مراكز حبوب، مؤلفة من مركزين للدوكما وخمسة مراكز للأكياس المشولة، حيث سيتم فتح المراكز للاستلام في 21 من الشهر الجاري.

وأوضح جاويش أن السعة الإجمالية لمراكز الدوكما بلغت نحو 125 ألف طن للدوكما ونحو 350 ألف طن للمشول ضمن المستودعات والعراء، مشيراً إلى توزع المراكز يغطي كافة أنحاء الريف، علماً أن أكياس القمح متوفرة ضمن المؤسسة والعدد الموجود يصل إلى 733 ألف كيس جديد، حيث يحصل الفلاح على الأكياس من المؤسسة ثم يعاد إليه قيمة الأكياس ضمن قائمة الشراء التي تصل إلى المصرف الزراعي بمدة تصل إلى 48 ساعة فقط.

وعن الاستعدادات اللوجستية لفت جاويش إلى تجهيز القبابين الإلكترونية بالكاميرات والحواسيب وتجهيز أنظمة التحليل ومستلزمات التخزين كافة، والتحاق العناصر بالمراكز التي يتبعون لها بعد أن خضعوا لدورات تدريبية منها الفني متخصصة بالمحاسبة ودورات تدقيق محاسبة أنظمة الشراء على الحواسيب، علماً أن اعتماد الدور المسبق للمشول والرتل للدوكما تجربة ناجحة أثبتت فعاليتها خلال السنوات الماضية.