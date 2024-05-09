لمناسبة الذكرى الـ 79 للحرب الوطنية الروسية العظمى.. احتفال مركزي في قاعدة حميميم 

بمناسبة الذكرى الـ 79 للحرب الوطنية الروسية العظمى والنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، أقيم احتفال مركزي اليوم في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، بحضور ممثل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي، وقائد تجميع القوات الروسية العاملة في سورية العماد سيرغي كيسيل.

وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات وتشكيلات عسكرية متنوعة من الجيشين العربي السوري والقوات الروسية العاملة في سورية.

وفي كلمة خلال الاحتفال نوه العماد كيسيل بالانتصار الكبير الذي تحقق في الحرب الوطنية العظمى التي أظهرت بطولة المحاربين على الجبهة ووحدة الشعب وروح النصر وحب الوطن لديه.

وأوضح العماد كيسيل أن الشعب السوفييتي هو الذي حرر أوروبا من الخطر النازي الذي دمر وخلف ملايين الضحايا، مشيراً إلى أن المقاتلين الروس الشجعان يحاربون كأسلافهم النازية الجديدة المنتشرة في أوكرانيا اليوم.

ولفت العماد كيسيل إلى أن المحاربين القدماء اليوم يفتخرون بأحفادهم البواسل على الجدارة التي يمتلكونها ليحققوا للأجيال القادمة الاستقرار والسلام والنصر العظيم.

بدوره نقل ممثل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي تحيات وتهاني السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة إلى روسيا الاتحادية الصديقة شعباً وجيشاً وقيادة بمناسبة ذكرى عيد النصر على النازية، منوهاً بهذا اليوم التاريخي الذي سطرته بطولات القوات المسلحة السوفييتية وكتبته إرادة الشعب الروسي البطل الذي لم يعرف الخضوع أو الاستسلام في مواجهة الغزاة والمعتدين.

وأضاف ممثل القيادة العامة: “إن روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين تواصل اليوم تمسكها بثوابتها ومواقفها الداعمة لحق الشعوب في الحياة الحرة والكريمة وتستمر في الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين”، متوجهاً بالشكر لروسيا على الجهود التي تبذلها منذ سنوات والتضحيات والبطولات التي أظهرتها خلال التعاون المستمر مع الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

وختم ممثل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بتوجيه التحية والتقدير والمحبة للقوات الروسية العاملة في سورية وفي كل مكان من بقاع العالم، والتي تسطر في كل يوم ملحمة تاريخية جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالبطولات والانتصارات.

وفي تصريح للصحفيين نوه رئيس فرع التوجيه السياسي في قيادة القوى البحرية العميد علاء زيدان بذكرى عيد النصر على النازية الذي تحقق بفضل البطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب والجيش الروسيان في الحرب الوطنية العظمى، مشيراً إلى أن الجيشين الروسي والسوري يخوضان اليوم حرباً واحدة بمواجهة عدو واحد، ولكن على جبهتين مختلفتين.

وأكد العميد زيدان أنه بفضل صمود وبطولات الجيشين والشعبين السوري والروسي والانتصارات المتلاحقة لهما سيتم قريباً الاحتفال بالنصر الجديد على الإرهاب العالمي والنازية الجديدة وداعميهما.