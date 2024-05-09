ماسك: انتخابات 2024 قد تكون الأخيرة بالنسبة للأمريكيين بسبب المهاجرين

رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الجاري الأخيرة التي يقرّر فيها المواطنون الأمريكيون مصير بلادهم، بسبب تدفق المهاجرين.

ووفقاً لـ”نوفوستي” كتب ماسك في صفحته على منصة “إكس”: “نظراً لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من جميع بلدان العالم، من المرجح أن تصبح انتخابات 2024 هي الأخيرة التي سيتخذ قراراً فيها بالفعل المواطنون الأمريكيون”.

وأكد أن هدف الحزب الديمقراطي هو منع الأمريكيين من حق التصويت من خلال جلب أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني القادم، والمتنافسان الرئيسيان في السباق الانتخابي هما الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وتسجل الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة نمواً قياسياً للمهاجرين غير الشرعيين، وفي كانون الأول الماضي سجل حرس الحدود الأمريكي 302 ألف عبور غير قانوني للحدود الأمريكية ليصبح أكبر عدد في شهر واحد.