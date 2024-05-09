مياه شرب مجهولة المصدر خارج الرقابة

اللاذقية- مروان حويجة

تكثر ظاهرة الاتجار بمياه الشرب من القطاع الخاص مجهولة المصدر عبر الصهاريج في فصل الصيف بعيداً عن رقابة مؤسسة المياه، مما يثير مخاوف المواطنين من نوعية وسلامة هذه المياه.

مدير عام المؤسسة المهندس ناجي علي بيّن أنّ صهاريج المؤسسة تقوم بتوزيع المياه مجاناً في أي منطقة تعاني النقص لحين إصلاح الحالة الفنيّة، موضحاً أن ظاهرة الاتجار بالمياه تستوجب المخالفة لأنها تتمّ من خلال صهاريج خاصة غير مراقبة، علماً أن الإشكالية في هذا الموضوع تكمن في أن المؤسسة ليست المصدر الوحيد للمياه وتعبئتها، وإنما هناك أكثر من جهة لديها مصادر مائية، معتبراً أن الظاهرة مرشحة للانحسار والتراجع في ظلّ الخطة التي تعمل عليها المؤسسة لتوفير المياه بشكل أكبر خلال الصيف في مختلف المناطق والتجمعات السكنية.