60 شهيداً في اليوم الـ 216 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة المنكوب وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 60 شهيداً و110 جرحى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع ارتفع إلى 34904 شهداء و78514 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحذرت الوزارة من مغبة الإبادة الجماعية الجديدة التي يرتكبها الاحتلال عبر إغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها، وخاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

وبينت الوزارة أن مركز غسيل الكلى الوحيد في رفح توقف عن العمل جراء القصف وتهديد الاحتلال، فيما الجرحى والمرضى من جميع الفئات العمرية وخاصة مرضى الأورام وزراعة الكبد وزراعة الكلى يعانون خطر الاستشهاد بأي لحظة بسبب استمرار العدوان.

وناشدت الوزارة العالم بالضغط فوراً على الاحتلال والعمل لإنقاذ أرواح المرضى والجرحى الذين يعانون من موت بطيء لعدم وجود علاج ومستلزمات طبية وإنسانية ضرورية ولعدم إمكانية سفرهم جراء إغلاق معبر رفح.