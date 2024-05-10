أوركسترا معهد محمد عبد الكريم تكرم الخريجين الجدد 

حمص ـ آصف إبراهيم

أحيت اوركسترا بانوراما معهد محمد عبد الكريم بقيادة الفنان نسيم رمضان مدرس الموسيقا حفل تكريم الخريجين الجدد في المعهد من جميع الاختصاصات، مساء الخميس، وذلك على خشبة مسرح قصر الثقافة في حمص بمشاركة العازفين نوار سلامة ـ ترومبون ـ، ولاري عوض ـ درامز ـ.

وقدمت الأوركسترا المكونة من 52 فناناً عازفاً وكورال، موسيقا وأغاني عربية وعالمية منها فرنسية وروسية وأغاني وطنية ومقطوعات موسيقية لمؤلفين موسيقيين عالميين معروفين، لتؤكد مهارة العازفين وقدرتهم على أداء أصعب المؤلفات الموسيقية.

يذكر أن هذه الأمسية هي الحفل الثاني للفرقة بعد حفل التأسيس أواخر العام الماضي وتضم مجموعة موسيقيين ومغنين موهوبين من أساتذة وطلاب معهد محمد عبد الكريم، وكلية التربية الموسيقية في جامعة البعث، وتضم تشكيلة من مختلف الآلات الموسيقية وتأتي هذه الحفلة بالتعاون مع مديرية التأهيل الفني في مديرية ثقافة حمص.

يضم المعهد الذي تأسس في حمص عام 2015، نخبة من الطلاب الذين يمتلكون موهبة ومهارة في العزف على مختلف الآلات الموسيقية ويقدم الخبرات اللازمة عبر أساتذة و موسيقيين متخصصين لصقل مواهب الأطفال وتدريبهم.