القوات الروسية تحتفل بذكرى “النصر على النازية” في الحسكة

الحسكة -كارولين خوكز

احتفلت القوات الروسية اليوم في شعبة ريف القامشلي بذكرى النصر على النازية، وفي حديث ل”البعث” قال ضابط روسي: نحتفل اليوم مع الأصدقاء السوريين في مدينة القامشلي بعيد النصر على النازية، حيث أصبح التاسع من أيار يوم النصر بالنسبة للاتحاد السوفييتي السابق، بينما نطلق عليه اليوم “الحرب الوطنية العظمى في الفترة مابين 1941 إلى 1945، ونحتفل اليوم بحضور رسمي لبعض القادة العسكريين والجهات الأمنية والمدنيين في مدينة القامشلي.

وأضاف: نحن في سورية نقوم بالمساعدة لتحقيق السلم والسلام.

من جهته قال الإعلامي حنا عيسى: اليوم نشارك الأصدقاء الروس في عيد النصر، ونستذكر معهم البطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب والجيش الروسي في الحرب الوطنية العظمى، مضيفاً: في الوقت نفسه نربط الماضي مع الحاضر، حيث يخوض الجيشان الروسي والسوري حرباً واحدة على جبهتين مختلفتين، فعلى الجبهة الروسية تتم محاربة الإرهاب النازي، وعلى الجبهة السورية تتم محاربة الإرهاب الداعشي.

وأكد عيسى أنه بفضل حكمة الزعيمين السيد الرئيس القائد بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين استطاع الجيشان أن يحققا انتصارات كبيرة دفاعاً عن الحق والعدل وجميع القيم الإنسانية.

بدورها أشارت الشابة فرح الحسين المشاركة ضمن مجموعة “مير للسلام” بعيد نصر الأصدقاء الروس على النازية بإلقاء مجموعة من القصائد والأناشيد باللغتين العربية والروسية قام بأدائها مجموعة من الأطفال.

إلى ذلك قام عناصر الجيش الروسي بتقديم هدايا للأطفال المشاركيين من ضمنها مجموعة قصصية وكتب تعليمية باللغة الروسية وأطعمة.