10-مايو-2024
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المقاومة العراقية تستهدف موقعاً عسكرياً للكيان الصهيوني في أم الرشراش

بشار المحمد

بغداد – سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم موقعاً عسكرياً للكيان الصهيوني في إيلات “أم الرشراش” بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير.

وجاء في بيان للمقاومة: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم موقعاً عسكرياً صهيونياً في إيلات “أم الرشراش” بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس استهداف عدة مواقع للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير، وتحقيق إصابات مباشرة فيها، مشيرة إلى أن المواقع المستهدفة هي قاعدة اليفالط الصهيونية ومنصة لوياثان الغازية وقاعدة عوفدا الجوية.

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