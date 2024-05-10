انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران

طهران-سانا

انطلقت صباح اليوم الجولة الثانية من انتخابات الدورة الـ 12 لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني بمشاركة تسعين مرشحاً يتنافسون لانتخاب 45 نائباً في 15 محافظة.

وذكرت وكالة إرنا للأنباء أن الانتخابات تجري في 22 دائرة انتخابية، وبحسب إعلان لجنة الانتخابات في البلاد فقد تم تخصيص حوالي 11 ألفاً و500 مركز للمرحلة الثانية للانتخابات في عموم البلاد.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية جرت في الأول من آذار الماضي لانتخاب 290 نائباً، حيث تم اختيار 245 مرشحاً لعضوية المجلس، فيما ذهب المرشحون المتبقون لخوض جولة ثانية لانتخاب المقاعد المتبقية.

يذكر أن أعضاء مجلس الشورى الإيراني ينتخبون في اقتراع مباشر من الشعب كل أربع سنوات في 208 دوائر انتخابية فردية أو متعددة الأعضاء، وتشكل طهران أكبر الدوائر الانتخابية وحصتها ثلاثون مقعداً.