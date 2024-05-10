بمشاركة سورية… غداً انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33

المنامة-سانا

تنطلق غداً في العاصمة البحرينية المنامة وبمشاركة الجمهورية العربية السورية الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويناقش اجتماع المجلس عدداً من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.

كما يبحث المجلس على المستوى الوزاري سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.

ويضم الوفد السوري لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ومعاون الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.