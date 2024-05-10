في نصف نهائي الكأس.. تشرين يسعى لرد اعتباره وحطين والوحدة يبحثان عن التأهل

المحرر الرياضي

تنطلق اليوم وغداً مباراتا إياب نصف نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم، المباراتان هما الفرصة الأخيرة للفرق الأربعة للتأهل إلى المباراة النهائية، فالفرق الأربعة ستجتهد وتضع كل ثقلها للوصول إلى هذا الهدف.

مباراة اليوم تقام على ملعب الباسل في اللاذقية بين حطين والوحدة، والفريقان تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما، لذلك فإن مباراة اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات لأن أحداً من الفريقين لم يحسم موقفه من مباراة الذهاب، حطين يتفوق نسبياً على ضيفه بفضل الأرض ودعم جمهوره الكبير الذي سيزحف بكثرة إلى الملعب خصوصاً أن إدارة النادي ستفتح الأبواب مجاناً لجمهورها.

حطين يعاني من مشكلة مدربه مع التوقيف، وهذا له انعكاس سلبي على الفريق ولكنه بسيط يمكن تجاوزه، بكل الأحوال هذه العوائق الجانبية قد تكون مؤثرة سلباً أو إيجاباً، لذلك فإن الفريقين سيبحثان عن بدائل فنية للتخفيف من هذه الآثار حتى لا يكون لها أي دور سلبي في المباراة.

فنياً نلمس أيضاً أن حطين يتفوق بشكل نسبي على الوحدة وخصوصاً أن تشكيلة فريق حطين أفضل وخصوصاً في صفها الاحتياطي، لذلك فإن فريق حطين يملك هامشاً أكبر مما يملكه الوحدة وخصوصاً في التبديل وتغيير دفة اللعب، الوحدة يدرك أن المباراة صعبة للغاية وأن فريق حطين بأفضل حالاته ويدرك أيضاً أن مباريات الكؤوس التي لا تعويض فيها تحتاج إلى تكتيك خاص، لذلك سيبحث الوحدة عن أسهل الطرق للوصول إلى المباراة النهائية وأولها ألا يخسر اللقاء، الشيء الآخر الذي يجب أن يبحث عنه البرتقالي تسجيل هدف على الأقل لأنه إذا استطاع جرّ المباراة إلى التعادل وانتهت بهدف لهدف فسيكون الحسم لركلات الترجيح، أما التعادل بأكثر من ذلك فهو لمصلحة الوحدة، ومن هنا سيكون تركيز حطين على أن تكون شباكه نظيفة لأن التعادل السلبي هو بمصلحة حطين.

بكل الأحوال فإن أرجحية المباراة هي لحطين ولو بشكلها النظري، رغم أن الوحدة قادر على العودة من اللاذقية بالتأهل.

مباراة السبت ستقام على الملعب ذاته بين تشرين وضيفه الفتوة، ربما ظاهرياً فإن الفتوة حسم الأمر من مباراة الذهاب بعد فوزه بأربعة أهداف دون مقابل، هذه النتيجة من الصعب تعويضها لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، فكل شيء ممكن، في الحد الأدنى سيعمل تشرين على حفظ ماء وجهه أمام جمهوره وسيسعى للخروج من المباراة فائزاً حتى لا يكرس تفوق الفتوة عليه هذا الموسم.