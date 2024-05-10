مباراتان واعدتان في دوري سلة السيدات

دمشق- عماد درويش

لم يعد يفصل فريقا الوحدة والثورة عن التأهل للمباراة النهائية لدوري سلة السيدات سوى خطوة واحدة وهي الفوز اليوم وغداً على حطين وأهلي حلب على التوالي في ثاني مباريات الدور نصف النهائي.

اليوم يستضيف حطين الوحدة في صالة اللاذقية على أمل تعويض خسارة المباراة الأولى في دمشق بفارق نصف سلة (56-57) بعد مباراة كانت في متناول ناعمات حطين اللواتي تقدمن قبل نهاية المباراة بدقيقة ونصف بفارق 10 نقاط، لكن سوء تقدير لاعبات الفريق والتسرع منح الوحدة إمكانية إدراك التعادل ومن ثم تحقيق الفوز، واليوم الفريق مطالب بتغيير الصورة على أرضه وأمام جماهيره وإجبار الوحدة على مباراة فاصلة، الوحدة يدرك أهمية وصعوبة المباراة وسيحاول تحقيق الفوز كي لا يلعب مباراة ثالثة فاصلة على أرضه، ويملك خيارات عدة لتحقيق مبتغاه.

مدربة الوحدة اليزابيث سيمون أوضحت لـ”البعث” أن المباراة صعبة وليست سهلة على الإطلاق خاصة وأن مباراة الذهاب ارتكب الفريق فيها الكثير من الأخطاء، ولولا خبرة بعض اللاعبات لتعرض الفريق للخسارة، مضيفة:على العموم سنعمل على تلافي الأخطاء التي رافقت الفريق وسد الثغرات على أمل الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

مباراة يوم غدٍ بين أهلي حلب والثورة ستكون على صفيح ساخن خاصة للأهلي الذي يسعى لتحقيق أول فوز له على الثورة هذا الموسم حيث لعب أمامه أربع مرات خسرها جميعاً (واحدة منها في الكأس) الفريق يلعب بجماعية وقوة، لكن ما يعيب لاعباته ارتكاب الكثير من الأخطاء (التورن أوفر) وعدم توفر الأطوال المناسبة وهو ما أدى لخسارته في المباراة الأولى بفارق 16 نقطة (37-53)، ويتميز بدقة التسديد من خارج القوس، إلا أنه سيواجه فريقاً قوياً منظماً يسعى للفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي ولجمع ثنائية الدوري مع الكأس (الذي أحرزه مؤخراً).