اللاذقية… توزيع آلات زراعية وتدشين مشروعات بالتعاون بين الهلال الأحمر الإماراتي والسورية للتنمية

اللاذقية – مروان حويجة

تمّ اليوم في محافظة اللاذقية بحضور المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال، ووفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي يضم نائب الأمين العام للهيئة حمود الجنيبي وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن الشحي، توزيع آلات ومعدات زراعية بينها جرارات وعزاقات على الجمعيات الفلاحية التعاونية في نطاق ناحية الفاخورة بريف القرداحة، لتقديم خدماتها للفلاحين في المنطقة، حيث تستهدف 3500 دونم، وأكثر من 1200 مزارع منتسب لهذه التعاونيات، بالإضافة لتقديم سماد و بذار علفي.

وجاءت المبادرة بالتعاون بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والأمانة السورية للتنمية لدعم الفلاحين في المنطقة التي تعرّضت أراضيهم للحرائق، ولتوفير خدمات حراثة الأراضي للفلاحين بشكل دوري ومنظّم وبأسعار رمزية.

كما وقّعت الأمانة السورية للتنمية مع الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية تعاون في المجال الإنساني لمدة خمس سنوات بهدف تمكين المجتمعات المحلية في سورية والتي تأثرت بتداعيات سنوات الحرب الطويلة وزلزال السادس من شباط، حيث حددت مجالات العمل والتعاون المشترك بدءاً من تأمين حياة آمنة للأسر التي تضرّرت وفقدت منازلها عبر مشاريع إعادة تأهيل المساكن، وصولاً إلى واقع معيشي أفضل، وفرص متساوية للعائلات والأفراد في المدن والأرياف على امتداد الجغرافية السورية، إضافة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بما يدعم تحسين الإنتاج الزراعي وواقع المزارعين عبر مشاريع ومبادرات تعنى بالحفاظ على البيئة والتوجه لمصادر الطاقة المتجدّدة، وضمان وصول المياه النظيفة للجميع، فضلاً عن الاهتمام بالصحة العامة من خلال تعزيز التجهيزات الصحية واحتياجات المراكز، وتمكين السيدات بمشاريع مهنية وريادية تحقق لهن الاستقلالية وتؤمن لهن مصادر دخل مستدامة.

إلى ذلك تفقد المحافظ عامر إسماعيل هلال وحمود الجنيبي سير الأعمال في المدينة السكنية مسبقة الصنع المخصّصة لمتضرري الزلزال في محافظة اللاذقية، حيث تم الاطلاع على مراحل وعمليات تنفيذ المشروع.

وفي قرية المشيرفة في وادي القلع، دشّن محافظ اللاذقية والجنيبي مشروع إرواء أراضٍ في القرية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وتنفيذ الهلال الأحمر الإماراتي وبدعم من محافظة اللاذقية.

وأوضح فداء أحمد رئيس البلدية في وادي القلع أن هذا المشروع يروي 660 دونم، بطاقة استيعابية 320 م3 ، ويجمع من مياه الينابيع، ومزود بالطاقة الشمسية، كما يؤمن المياه بشكل مستدام لأكثر من 470 عائلة تعمل في زراعة المحاصيل الحقلية والخضروات الصيفية.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 500 مليون ليرة، وهو عبارة عن خزان تجميعي لمياه الينابيع بسعة 320 متر مكعب ومزوّد بالطاقة الشمسية.