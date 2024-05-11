الوحدة يواجه الجلاء في نصف نهائي دوري سلة الرجال

تنطلق اليوم مباريات المربع الذهبي لدوري سلة المحترفين، حيث سيواجه اليوم الوحدة (حامل اللقب) الجلاء في أولى مباريات الدور في صالة الفيحاء بدمشق، فيما سيلتقي النواعير بالكرامة في المباراة الثانية يوم غدٍ الأحد في حماة.

مباريات المرحلة نقطة العبور للمباراة النهائية، وتخوض الفرق المباريات بلاعبين أجانب، فبعض الأندية تعاقدت مع لاعبين جدد وسط مخاوف من عدم قدرة الأندية على دفع مستحقات لاعبيها الأجانب، إلا أن ما قد يعكر منافسات الدوري افتقاد المباريات للجمهور، كون اتحاد السلة منع الترحال للجماهير وهي حالة سلبية ستؤثر على المستوى الفني للفرق.

الوحدة تعاقد مع الأمريكي جميل آرتيس الذي سبق له وأن نال اللقب مع الفريق الموسم الماضي، وسيلعب رفقة دونتي ماكيغل الذي خاض بطولة كأس الجمهورية، ولم يعد يسمح اتحاد السلة للوحدة بتبديل لاعبيهم الأجانب قبل الفاينال فور، من جانبه يشارك مع الجلاء للاعبين ستانلي ديفيز (الذي لعب بالكأس) ومامادو سامب (الذي لعب بدور الـ(6).

وعليه فإن المباراة اليوم ستكون على درجة عالية من الإثارة والندية خاصة وأن الفريقان يضمان نخبة من أفضل اللاعبين المحليين، ويتميز الوحدة بأنه نال راحة أكثر من الجلاء، لكن هذه النقطة قد تكون سلبية لابتعاده عن أجواء المنافسة، عكس الجلاء الذي خاض أربع مباريات مع الجيش وهو في أتم الجاهزية لمواجهة الغد.

النواعير أعاد محترفه كريس دانيلز الذي سبق له وأن لعب مع الفريق في الموسمين الماضيين، ضمن الدوري المنتظم، وسيلعب معه مايكل موراي، وسيشكلان قوة هجومية قوية للنواعير الذي سيواجه الكرامة المتعاقد مع ديوريك سبنسر الذي خاض مباريات الدوري المنتظم وكأس الجمهورية مع الفريق، ومارلون جونسون الذي لعب في منافسات الفاينال 6.

المباراة بينهما لا تقل أهمية عن سابقتها، فالنواعير قادر على أرضه على تحقيق الفوز الأول بالسلسلة، لكنه بالمقابل سيواجه فريقاً صعباً يسعى بنجومه المحليين ومدربه الجديد هادي درويش على قلب المعادلة والتأهل إلى المباراة النهائية.