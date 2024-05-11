صراع ثنائي محتدم على لقب الدوري الانكليزي

البعث -وكالات

يحتدم الصراع في الدوري الإنكليزي الممتاز في جولاته الأخيرة، وخاصة بين متصدر الترتيب أرسنال برصيد 83 نقطة ووصيفه بطل النسخة الماضية والمتخلف عنه بنقطة مانشستر سيتي، حيث يرحل الغانرز غداً إلى الأولد ترافولد معقل مانشستر يونايتد للقائه في مباراة الخسارة فيها ممنوعة على الطرفين، فاليونايتد صاحب المركز الثامن برصيد 54 نقطة والمتساوي مع تشيلسي السابع بفارق الأهداف، يتصارع أيضاً مع نيوكاسل يونايتد على حصد المركز السادس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل رفقة توتنهام الخامس.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري بعد موسم مخيب للآمال، وكان الشياطين الحمر قد خسروا في الجولة الماضية بشكل مذل أمام كريستال بالاس برباعية نظيفة، وقبلها تعادلوا بهدف لمثله خارج قواعده أيضاً أمام بيرنلي، لذا يسعى اليونايتد لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب ومصالحة جماهيره.

أما أرسنال فيأمل في تحقيق الفوز من أجل المحافظة على صدارته للدوري وتعزيز حظوظه في الظفر باللقب لأول مرة منذ عام 2004، ويتمتع المدفعجية بمعنويات عالية بعد تحقيقهم العديد من الانتصارات المتتالية في المباريات الأخيرة.

وتعدّ قمة الجولة الـ37 من الدوري أحد أهم مباريات الموسم الكروي الإنكليزي، وتُشير التوقعات إلى أن أرسنال هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في المباراة، لكن مانشستر يونايتد أخذ دفعة قوية بعودة ثلاث لاعبين مهمين له هم: برونو فرنانديز وسكوت ماكتومناي وماركوس راشفورد.

رقمياً لعب الفريقان 206 مباراة ضد بعضهما البعض في الدوري الإنكليزي الممتاز، فاز مانشستر يونايتد في 73 مباراة، بينما فاز آرسنال في 63 مباراة، وتعادلا في 70 مباراة.