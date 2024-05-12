افتتاح معرض شهر الكتاب السوري.. ١٦٠٠ عنوان وحسومات تصل إلى 50%

أمينة عباس

احتفاءً بيوم الكتاب السوري وإيماناً من وزارة الثقافة بأهمية كتابنا، وما يتضمنه، وتشجيعاً على القراءة لدى شرائح المجتمع، افتتحت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة، صباح اليوم، يرافقها رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، معرض “شهر الكتاب السوري” في رحاب جامعة دمشق -كلية الحقوق.

وبيّنت مشوح في تصريحها للصحفيين أن وزارة الثقافة اعتادت على إقامة هذا المعرض التابع للهيئة العامة السوريّة للكتاب، ومطبوعات وزارة الثقافة من الكتب التاريخيّة والأدبيّة واللغات القديمة في عدد من كليات جامعة دمشق، والجامعات الأخرى، وهو يتضمن عدداً كبيراً من العناوين الغنية والمتنوعة في شتى المجالات، والتي تتوجه للكبار والصغار، مشيرةً إلى أهمية إقامته في جامعة دمشق لإتاحة الفرصة لطلابها للوصول إليه بيسر وسهولة ليجدوا فيه ما يستنيرون به.

وأشار الدكتور نايف الياسين، المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، إلى أن المعرض يقام بمناسبة شهر الكتاب السوري في كل عام، وفي جميع المحافظات على مدار شهر كامل، حيث تعرض الهيئة فيه جزءاً كبيراً من منشوراتها، ولا سيما الإصدارات الحديثة والمترجمة، والتي هي على درجة كبيرة من الجودة لتباع بهذه المناسبة بحسومات تصل إلى ٥٠% مبيناً أن العناوين المشاركة في المعرض الحالي بلغت 1600 عنوان، إلى جانب المجلات والسلاسل الموجَّهة للأطفال التي تلقى إقبالاً كبيراً من جميع القراء، مع إشارته إلى أن إقامة المعرض في جامعة دمشق القريبة من مركز المدينة يسهل للطلاب والقراء عامة الوصول إليه والاطلاع على ما يتضمنه من الإصدارات الصادرة عن الهيئات التابعة لوزارة الثقافة-الهيئة العامة السورية للكتاب، والهيئة العامة للموسوعة العربيّة، والتراث اللامادي، والمديرية العامة للآثار والمتاحف، في الوقت الذي أكدت فيه أ.أماني القوادري مديرة المعارض والتسويق في الهيئة العامة السورية للكتاب على حرص وزارة الثقافة على الاحتفاء بالكتاب السوري لنشر الثقافة والمعرفة بين جميع أفراد المجتمع بغية بناء إنسان مثقف وواعٍ.. من هنا بيّنت القوادري أن إصدارات وزارة الثقافة تناسب جميع الشرائح وتلبّي رغبات جميع القرّاء.

ولم يخفِ الدكتور سنان عمار، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، سعادته لإقامة وزارة الثقافة المعرض في رحاب كلية الحقوق العريقة بتاريخها، الأمر الذي يتيح المجال لكل من يهتم بالقراءة، وخاصة من الأساتذة والطلاب فرصة اقتناء ما يرغبون به من الكتب وبأسعار رمزية: “يوجد رغبة كبيرة من الطلاب لحضور هذا المعرض الهام، ويوجد مدة زمنية جيدة ستسمح لهم الاطّلاع على الكتب الموجودة فيه”.

وعبّر المشاركون في المعرض عن أهمية إقامته وما يضم من إصدارات.. تقول الدكتورة سندس حلبي، مدير عام الموسوعة العربيّة: “تنبع أهمية المعرض بالنسبة لنا في أنه يقام داخل حرم الجامعة، فنحن نتوجه لطلاب الجامعات، وجميع إصداراتنا فيها معلومات عامة وشاملة، ولدينا موسوعات متخصّصة، قانونية وطبية، والمعرض فرصة للتعريف بها، علماً أن جميع إصداراتنا موجودة على موقع الموسوعة، وموسوعتنا أكبر موسوعة عربية وليس لها منافس”.

في حين أكد أ.ناظم عبد الله، مدرس فيزياء وكان من رواد المعرض أن اقتناء الكتب ما زال بالنسبة له أمراً ضرورياً، والمعرض بالنسبة له خير وجهة لمتابعة الأبحاث الجديدة في العلوم والفيزياء والاطلاع على الكتب الأدبية والفلسفية لإيمانه أن الكتاب سيبقى المرجع الأساس للوصول إلى المعلومة الصحيحة والفكر الراقي.

وبيّن رأفت محمد، وهو طالب في كلية الحقوق، أنه حريص على التواجد في هذا المعرض كل عام لاقتناء الكتب التي تلبي ميوله ودراسته، خاصة وأنها تباع بحسومات عالية، لذلك يدعو جميع الطلاب للاستفادة منه.

يُذكر أن معرض شهر الكتاب السوري مستمر في جميع المراكز الثقافية، ونوافذ بيع كتب الهيئة العامة السورية للكتاب والمعارض الدائمة في جامعة دمشق-كلية الآداب، وجامعة تشرين–اللاذقية في الفترة الواقعة بين 12/5 ولغاية 12/6/2024.