الجيش الروسي يحرّر أربع بلدات جديدة

إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخي يوـ توشكا البالستيين و6 مسيرات أوكرانية وغربية فوق مقاطعات روسية جنوب غرب البلاد.

وفي دونيتسك، فقد أصيب مدني إثر قصف قوات نظام كييف المناطق السكنية غرب المدينة، فيما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن قوات كييف نفذت هجومين على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك مستخدمة المدفعية وطائرة بدون طيار “كاميكازي”.

سياسياً.. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جميع المتورطين والمسؤولين عن الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية سوف ينالون عقابهم الحتمي.