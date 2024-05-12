الجيش الروسي يحرّر أربع بلدات جديدة
موسكو-تقارير
تواصل القوات الروسية تقدمها خلال عمليتها الخاصة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من تدمير خمس مروحيات وطائرة ميغ-29 وست مستودعات ذخيرة ميدانية على مختلف المحاور، كما حرّرت قواتها بلدات غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأوليينيكوفو، وألحقت الهزيمة بتشكيلات القوات الأوكرانية بمنطقة خاركوف، وأحبطت هجمات أوكرانية في مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وخسرت خلالها القوات الأوكرانية مئات الجنود وعدداً كبيراً من المركبات القتالية والمدافع ومنصات الصواريخ.
إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخي يوـ توشكا البالستيين و6 مسيرات أوكرانية وغربية فوق مقاطعات روسية جنوب غرب البلاد.
وفي دونيتسك، فقد أصيب مدني إثر قصف قوات نظام كييف المناطق السكنية غرب المدينة، فيما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن قوات كييف نفذت هجومين على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك مستخدمة المدفعية وطائرة بدون طيار “كاميكازي”.
سياسياً.. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جميع المتورطين والمسؤولين عن الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية سوف ينالون عقابهم الحتمي.
ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها تعليقاً على القصف الأوكراني للمدن والبلدات في دونباس: أطلق النازيون الأوكرانيون الجدد أمس في الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء على استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية النار على مدينة دونيتسك باستخدام صواريخ هيمارس الأمريكية، ونتيجة لإصابة مباشرة على مطعم “بارادايز” في حي كيروفسكي، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وإن قوات كييف استهدفت كذلك مناطق أخرى في المدينة، ودوت الانفجارات بالقرب من مركز رعاية الولادة الجديد في الحي وفي مقهى كان يجتمع فيه مشاركون في جولة سيارات تكريماً ليوم الجمهورية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.
ولفتت زاخاروفا إلى أن لجنة التحقيق الروسية بدأت على الفور التحقيق في هذه الجريمة، وأن جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضي بلادنا سيتعرضون لعقاب لا مفر منه.