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12-مايو-2024
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طرطوس… أوسمة الإخلاص لـ94 أسرة شهيد
نشرة الإعلانات العدد 1146 / الاثنين 13-5-2024 / 16 صفحة
العدد 17662 الأحد 12-5-2024
الجيش الروسي يحرّر أربع بلدات جديدة
المقاومة الفلسطينية تواصل التصدّي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة
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العدد 17662 الأحد 12-5-2024
12-مايو-2024
بشار المحمد
العدد 17662 الأحد 12-5-2024
الجيش الروسي يحرّر أربع بلدات جديدة
نشرة الإعلانات العدد 1146 / الاثنين 13-5-2024 / 16 صفحة
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