العدو الإسرائيلي يجدّد اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني موقعاً أضراراً جسيمة بالممتلكات والمزروعات والأحراج.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طيران العدو الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل الفائت على أطراف بلدة الناقورة، مستهدفاً جبل اللبونة بعدة صواريخ جو أرض ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والأحراج.

كما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدتي الجبين والضهيرة والأودية المحيطة بهما قرابة الواحدة ليلاً ما أدى إلى تطاير زجاج عدد من المنازل المحيطة بمكان القصف.

وتزامن إطلاق قوات العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط، مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.