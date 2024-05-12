المقاومة الفلسطينية تواصل التصدّي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

الأرض المحتلة – تقارير

واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المحاصر، واستهدفت جنود الاحتلال وآلياته محققة إصاباتٍ مباشرة في صفوفهم، وأشارت المقاومة إلى استهداف تحشيدات جنود العدو الإسرائيلي ودباباته شرق مخيم جباليا وجنوب حي الزيتون و شرق رفح في القطاع بقذائف “الياسين 105” والقذائف المضادة للدروع وقذائف الهاون من العيار الثقيل وبرشقة صاروخية من نوع (107).

في الأثناء واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 مجازر في قطاع غزة المنكوب وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 63 شهيداً و114 جريحاً، مبينةً أن عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 35034 شهيداً و78755 جريحاً، كما أن 18 فلسطينياً استشهدوا وأصيب آخرون نتيجة قصف طيران الاحتلال عدة منازل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أشارت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أن هناك نحو 16 فلسطينياً ما زالوا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كذلك قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وفي الضفة الغربية المحتلة تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق المدينة، واعتداءاتها على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى الى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في الظهر نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

كذلك ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم، جنين، رام الله، قلقيلية، الخليل، وأريحا، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب، واعتقلت 28 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 8710.