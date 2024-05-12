طرطوس… أوسمة الإخلاص لـ94 أسرة شهيد

طرطوس- البعث

كرّمت محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 94 أسرة من ذوي الشهداء، وقلدتهم أوسمة الإخلاص ضمن احتفالية أُقيمت في المركز الثقافي بطرطوس.

وأكّد محافظ طرطوس فراس الحامد أن “لقاء ذوي الشهداء هو تكريم لنا وشرف عظيم نفخر به، وأننا نستلهم من شهدائنا دروس الوفاء والولاء، لأنهم جسدوا أعمق معاني البذل والعطاء وستبقى ذكراهم راسخة في وجداننا وسنبقى ننحني إجلالاً وإكباراً لذكراهم ولعظيم تضحياتهم”.

وأشار مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري إلى أنّ “طرطوس أنجبت رجالاً أشدّاء في وطن البطولة والكبرياء، وتكريم ذوي الشهداء تكريم لكل مواطن سوري شريف”.

وعبّرت زوجة الشهيد كمال يوسف إسماعيل في كلمة ذوي الشهداء، عن فخرها واعتزازها بشهادة زوجها في سبيل الوطن، مؤكدة مواصلة الطريق وتربية أولادها على حب الوطن والتضحية لأجله.

وتخلل الحفل عَرْض فيديو وثائقي عن عظمة الشهادة، والاهتمام الكبير الذي أولاه السيد الرئيس بشار الأسد لذوي الشهداء وأسرهم، إضافة إلى فقرات فنية قدمتها فرقة الفنون الشعبية لفرع اتحاد شبيبة الثورة بطرطوس.