منتخب ناشئي الملاكمة يستعد لدورة “ساخا”

دمشق- عماد درويش

بناء الرياضة السورية انطلاقاً من الفئات العمرية الصغيرة يشكل الهدف الأبرز للمشاركة السورية في أي محفل خارجي، ومنها رياضة الفن النبيل “الملاكمة” التي تستعدّ للمشاركة في دورة الألعاب الدولية لأطفال آسيا التي تستضيفها جمهورية “ساخا ياكوتيا” إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي الشهر المقبل.

أمينُ سرّ اتحاد الملاكمة محمود سلوم أوضح لـ”البعث” أنه بعد موافقة اللجنة الأولمبية السورية على المشاركة بدورة “ساخا” عمد اتحاد اللعبة إلى إعداد لاعبي منتخبنا بشكل يليق بهذه المشاركة، حيث رشّح كلاً من المدرّبين محمد سلوم ومناف أسعد للإشراف على اللاعبين الذين تمّت دعوتهم وهم (كنان السلوم ومقداد حماد ونبيل الحسون ويوشع حميدة)، حيث يتدرّب اللاعبون حالياً في محافظاتهم، وفي فترة لاحقة سيتم دعوتهم للالتحاق بمعسكر داخلي في دمشق يستمر حتى موعد السفر للدورة.

وأكد سلوم أن المشاركة في الدورة بمجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون الفريق الرديف لمنتخب الرجال في المراحل المقبلة، كما أن الهدف الرئيسي من المشاركة إكساب اللاعبين خبرة البطولات الدولية، والاحتكاك مع مدارس معروفة في رياضة الملاكمة.

على العموم ما نتمناه ألا تكون مشاركتنا في دورة “ساخا” لمجرد المشاركة فقط كما كانت في المرات الماضية، وأن تكون المشاركة المقبلة طريقاً لبناء جيل جديد في رياضتنا عامة، وتحقيق ميداليات براقة، وأن تتحقق الفائدة الفنية لمنتخباتنا الوطنية القاعدية التي من المفترض أن نبني عليها مستقبل رياضتنا.