وزير الخارجية الهندي: الهيمنة الأمريكية وصلت إلى نهايتها

نيودلهي-سانا

اعتبر وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار أن الهيمنة الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب الباردة وصلت إلى نهايتها.

ونقلت وكالة تاس عن جيشانكار قوله في مقابلة مع قناة “PTI”: “إن الفجوة بين الولايات المتحدة وبين مجموعة القوى التي تليها أصبحت أصغر بكثير من ذي قبل لعدد من الأسباب”، لافتاً إلى أن العالم يتغير بسرعة وقائمة الدول الرائدة في العالم تتغير أيضاً.

وأضاف جيشانكار: “إن بلاده أيضاً هي جزء من هذه التغيرات”، مذكراً بأن الهند كانت قبل 10 سنوات في المركز العاشر في تصنيف التنمية الاقتصادية، وهي تحتل الآن المركز الخامس وتهدف إلى احتلال المركز الثالث.