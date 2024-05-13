أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدّد يؤدون اليمين القانونية

دمشق-سانا

أدّى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم كل من المهندس معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة، وأكرم علي محمد محافظاً لمحافظة السويداء.

بعد ذلك اجتمع الرئيس الأسد مع المحافظين الجدّد بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وزودهم بتوجيهاته في مهامهم الجديدة بخدمة المحافظات وأبنائها وتمنى لهم النجاح في مهامهم.

وكان الرئيس الأسد أصدر أمس مرسومين بتعيين محافظين جُدد لمحافظات دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء.