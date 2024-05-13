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13-مايو-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1147 / الثلاثاء 14-5-2024 / 14 صفحة
العدد 17663 الاثنين 13-5-2024
تكريم ٤٠٠ أسرة من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في اللاذقية
أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدّد يؤدون اليمين القانونية
رئيس هيئة قناة السويس يذكّر بمخططات “إسرائيل” لإفشالها
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العدد 17663 الاثنين 13-5-2024
13-مايو-2024
العدد 17663 الاثنين 13-5-2024
تكريم ٤٠٠ أسرة من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في اللاذقية
نشرة الإعلانات العدد 1147 / الثلاثاء 14-5-2024 / 14 صفحة
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