القوات العراقية تطلق عملية أمنية في مناطق حزام بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الشروع بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين في مناطق حزام العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن القيادة قولها في بيان إن “القوات الأمنية شرعت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش استباقية تهدف إلى تضييق الخناق على العناصر الإرهابية المنهزمة والمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون في مناطق حزام بغداد”، موضحة أن العملية تشمل مناطق المصلحة والغزيلية وحي القادسية والسلطان واللوابدة والشاكرية والمزرعة ومنطقة الخياميات.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في مختلف المحافظات.