روسيا مستعدة لمواجهة الغرب إذا أراد حل الأزمة الأوكرانية بالقوة
موسكو-تقارير
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لمواجهة الغرب في حال قرر حل أزمة أوكرانيا بالقوة، مردفاً: إذا أرادوا النزول إلى ساحة المعركة فنحن جاهزون.. ولكن في مقابل ذلك أعربت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات لكن مع مراعاة الاعتراف بالواقع الجديد على الأرض، مشيراً إلى أن “سويسرا كانت دولة محايدة لكنها الآن انحازت بالكامل إلى أوكرانيا”، كما شدّد على أن ما يسمى بـ”المؤتمر حول أوكرانيا” في سويسرا يهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا، حيث يركز على ما طرحه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ويتجاهل المبادرات الأخرى بما فيها مبادرة الصين لحل الأزمة الأوكرانية.
ميدانياً.. دمرت الدفاعات الجوية الروسية 16 صاروخاً و31 مسيرة أوكرانية، أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية على مقاطعات جنوب غرب روسيا والقرم.
إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مقاطعة بيلغورود إثر القصف الإرهابي إلى 14 قتيلاً، فيما أكدت الخارجية الروسية أن هذا الهجوم هو “حلقة دموية أخرى”في سلسلة جرائم نظام كييف.
كذلك قتل 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرون بجروح، نتيجة قصف قوات النظام الأوكراني مدينة كراسنودون في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما سقطت أجزاء من الصاروخ الأوكراني على ساحة للأطفال في حديقة عامة دون وقوع إصابات، كما قتلت امرأة، وأصيب 3 آخرون بهجوم مسيرات أوكرانية على منطقة غلوشكوفسكي بمقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا.
من جانبه، اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين وتحويلها لقوات كييف.
كما أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إلقاء القبض على موظف سابق في شركة ياندكس الروسية للتكنولوجيا الرقمية بتهمة الخيانة بعد كشف تمويله قوات نظام كييف وممارسة أنشطة ضد أمن روسيا، ووفقاً للبيان كشف التحقيق أنه مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دأب المتهم على تحويل أمواله شخصية إلى حساب صندوق لشراء المدرعات والذخيرة والمعدات العسكرية والأدوية للجيش الأوكراني، موضحاً أن الموقوف غادر الأراضي الروسية بعد استدعائه للخدمة العسكرية، كما لوحق قبل ذلك إدارياً على خلفية مشاركته في مظاهرات غير مرخصة.