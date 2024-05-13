روسيا مستعدة لمواجهة الغرب إذا أراد حل الأزمة الأوكرانية بالقوة

موسكو-تقارير

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لمواجهة الغرب في حال قرر حل أزمة أوكرانيا بالقوة، مردفاً: إذا أرادوا النزول إلى ساحة المعركة فنحن جاهزون.. ولكن في مقابل ذلك أعربت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات لكن مع مراعاة الاعتراف بالواقع الجديد على الأرض، مشيراً إلى أن “سويسرا كانت دولة محايدة لكنها الآن انحازت بالكامل إلى أوكرانيا”، كما شدّد على أن ما يسمى بـ”المؤتمر حول أوكرانيا” في سويسرا يهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا، حيث يركز على ما طرحه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ويتجاهل المبادرات الأخرى بما فيها مبادرة الصين لحل الأزمة الأوكرانية.