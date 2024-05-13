في “مجلس دمشق”: قرار تحديد مساحة ألواح الطاقة غير مدروس

دمشق – علي حسون

أثار قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق المتعلق بتحديد مساحة وارتفاع الألواح الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية حفيظة أعضاء مجلس المحافظة، بعد أن عممت مديرية دوائر الخدمات إنذارات للأبنية متجاوزة المساحة المحددة في القرار.

واعتبر أعضاء خلال الجلسة الثانية للمجلس أن القرار غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار الأبنية البرجية وكثافة الألواح على الأسطح مما يصعب تحقيق الشروط المطلوبة، علماً أن أية عملية تخفيض للمساحة يترتب عليها كلف مالية مرتفعة جداً، وخاصة في ظل هذه الظروف وارتفاع الأسعار، إضافة إلى عدم جدوى المساحة المحددة بالقرار للاستفادة من خدمات الطاقة، مطالبين بإعادة النظر بالقرار وفق معايير منطقية تراعي التموضع السكاني في الأبنية.

رئيس المجلس، المهندس إياد الشمعة، طلب من دوائر الخدمات تمديد مهلة الإنذارات الموجهة للسكان ريثما يتم إعادة الدراسة للقرار، وهذا ما أكد عليه أيضاً عضو المكتب التنفيذي المختص عبد الغني عثمان بأن المكتب مستعد للاستماع لكافة الملاحظات حول القرار المذكور ليتم تعديله بما يحقق المصلحة العامة.

وقد شهدت الجلسة مناقشات حول ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والتعبيد لأغلب الطرقات والأحياء، إذ كشف أعضاء عن مناطق منذ عشر سنوات لم تلحظ بخطة التعبيد في حين تقوم مديرية الصيانة بعمليات تعبيد وصيانة لمناطق أخرى أكثر من مرة.

معاون مدير الصيانة جورج سعدي أوضح أن المديرية لها خطة محددة منذ بداية كل وفق الطلبات المقدمة، مشيراً إلى أن المديرية ستبدأ بالتعبيد خلال عشرين يوماً وفق الأولويات، إضافة إلى صيانة الأرصفة والأطاريف.

ولم يخف معاون مدير الصيانة النقص الكبير في عمال الورشات الذين تقلصوا خلال سنوات الحرب إلى 35 عاملاً بعد أن كان في الورشة الواحدة 75 عاملاً.

ومع هذه المعاناة العامة لأغلب المديريات طالبت المداخلات برفع توصية لوزارة التنمية الإدارية ومجلس الشعب باستثناء المديريات الخدمية من خلال فتح مسابقات خاصة من فئة العمال وخاصة أن مديرية النظافة يعمل فيها ألفي عاملاً وأغلبهم من كبار السن في حين كان عددهم 6 آلاف عاملاً.

وطالب الأعضاء بإيجاد حلولاً جذرية للحد من تجاوزات المطاعم بالتعدي على الإشغالات وخاصة ليلاً، إذ كاشفت مديرة دوائر الخدمات ريما جورية أعضاء المجلس عدم قدرة المديرية ضبط هذه التجاوزات ليلاً خارج أوقات الموظفين، موضحة أنها من مسؤولية شرطة المحافظة.