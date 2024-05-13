تكريم ٤٠٠ أسرة من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في اللاذقية

اللاذقية – البعث

تمّ اليوم في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية تكريم ٤٠٠ أسرة من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وذلك بالتعاون بين محافظة اللاذقية ومديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، بحضور حاشد من الفعاليات الشعبية والرسمية والعسكرية.

وتضمن التكريم تقليد ذوي الشهداء أوسمة الإخلاص، ومنح مساعدات مادية وعينية، كمت تخلله فقرات أدبية وشعرية مجّدت وحيّت تضحيات الشهداء، وتغنّت القصائد بالوطن وبالمآثر البطولية التي قدمها شهداؤنا دفاعاً عن الأرض، و تضمن أيضاً فقرات فنية لفرقة معهد محمود العجان للموسيقا، وفيلماً وثائقياً عن بطولاتهم.

وعبّر محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل عن الفخر والاعتزاز بأهالي وأسر الشهداء، والعرفان بما قدمه أبناؤهم من تضحيات من أجل سورية، مؤكداً أن هذه التضحيات تعكس مدى الانتماء وحب الوطن والتمسك بهويته.

وأوضح أننا اليوم في لقائنا مع أسر الشهداء نرتقي بذكرى كل شهيد و نتقدس بدمائه، ونعلم أن هذه التضحيات التي مست كل بيت في سورية برهان على حجم المؤامرة على الوطن من جهة، وعلى مدى الانتماء وحب الوطن والتمسك بهويته من جهة أخرى.

بدوره، وجه مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري تحية العرفان والتقدير لأرواح الأبطال الذين ضحوا بحياتهم لتحقيق الانتصار، مقدمين النموذج الأرقى فداء للوطن في سبيل أن تبقى راية سورية خفاقة، مشيراً إلى أهمية أن نستلهم من تضحياتهم روح الانتماء والعزيمة، وأن نسخر كل الطاقات في سبيل الحفاظ على الوطن وصونه من الشرور.

من جانبهم، عبر عدد من ذوي الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي من شأنها أن تواسي مصابهم، وتعبر عن الاهتمام والمتابعة الدائمة لأسر الشهداء وأبنائهم بمختلف احتياجاتهم.